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      Экология

    Названа причина смога в Караганде

    9 Декабря 2022, 14:34

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На жалобы карагандинцев в соцсетях на смог и запах гари ответили экологи. Как объяснили специалисты департамента экологии по Карагандинской области, это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями. Из-за полного штиля накапливаются загрязняющие вещества в приземном слое атмосферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди основных причин загрязнения воздуха называют отопление частного сектора и выбросы автотранспорта. Они задерживаются в атмосфере, не подвергаясь рассеиванию.

    «Для снижения загрязнения атмосферного воздуха, согласно Дорожной карте по комплексному решению экологических проблем Карагандинской области на 2022—2025 годы, проводятся работы по обновлению автопарка общественного транспорта (в 2022 году – 92 автобуса) и поэтапный переход жилых массивов, объектов социального и производственного назначения на газовое отопление», - говорится в сообщении.

    Контроль за состоянием воздушного бассейна областного центра на семи постах ведет «Казгидромет». Кроме того, департамент экологии провел замеры уровня атмосферного воздуха в разных районах города (Михайловка, Новый Майкудук (в районе частного сектора), ул. Ержанова, Луговая, ДК Нового Майкудука, автостанция Юго-Востока и 30-й микрорайон). Зафиксированы превышения нормативов ПДК по оксиду углерода и взвешенным частицам.

    Специалисты отмечают, что решением вышеуказанной проблемы является газификация.

    Ранее сообщалось о том, что жители Караганды жалуются на смог и запах гари. Карагандинцы требовали объяснения и решения данной проблемы.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Экология Караганда
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