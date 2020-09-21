Названа причина распространения птичьего гриппа в Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – Об эпизоотической ситуации по птичьему гриппу на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Г.Исаева сообщила, что в целом по стране зарегистрирован падеж птицы в 47 населенных пунктах пяти областей РК. Общее количество павших птиц на личных подворьях составило 12,9 тысячи голов, на птицефабрике в Северо-Казахстанской области - 41 тысяча голов. В регионе падеж скота зарегистрировали в 27 населенных пунктах 11 районов. При этом птичий грипп подтвержден в 23 населенных пунктах 8 районов. С 17 сентября Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК ввел временные ограничения на ввоз и вывоз птицы и продукции птицеводства из семи районов области и одного сельского округа Айыртауского района.

В Акмолинской области падеж 286 голов птицы зафиксировали в 9 населенных пунктах в пяти районах. В Костанайской области пали 505 голов птицы в шести населенных пунктах шести районов. В Павлодарской области – 1463 головы. Проводятся лабораторные исследования по падежу птицы в одном населенном пункте Карагандинской области.

Г.Исаева отметила, что с 4 августа Комитет ветконтроля и надзора ввел ограничения на ввоз птицеводческой продукции из приграничных регионов РФ, были созданы оперативные штабы совместно с акиматами областей для мониторинга и контроля эпидситуации по птичьему гриппу.

«Обследование показало, что падеж начался с дикой птицы, которая мигрирует с севера на юг. Заражение произошло через совместные водоемы. Как только провели лабораторные исследования и установили окончательно диагноз, были приняты все необходимые меры. Выделена вакцина из республиканского запаса в 1,4 млн доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 4,7 млн голов птицы. Завтра поставят еще 1 млн доз вакцин, что позволит вакцинировать 3,5 млн голов», - отметила Г.Исаева.

Вице-министр добавила, что с начала года в регионы передали 3,4 млн доз вакцины, что позволило ранее провакцинировать 11,8 млн голов в частных подвориях.

Сейчас в регионах, где зафиксировали птичий грипп, работает республиканский противоэпизоотический отряд, который занимается вопросами локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней. В частности, в Северо-Казахстанской области находятся 79 человек и 12 единиц техники. Г.Исаева отметила, что этого количества специалистов достаточно, чтобы в максимально сжатые сроки уничтожить трупы павшей птицы, дезинфицировать помещения и не допустить распространения птичьего гриппа в другие регионы.

«Отряд, являясь официальным органом, осуществляет выплаты компенсации за павшую птицу. Работают специальные комиссии, которые занимаются определением стоимости. На основании решений акиматов отряд принимает материалы от ветслужбы региона и в соответствии со среднемесячной стоимостью осуществляет выплату. Оплата поступает на личный счет владельца буквально в течение трех дней. Сформировано на эти цели 390 млн тенге», - отметила Г.Исаева.

Что касается выплаты компенсации владельцам птицефабрик, то решение будет принято после изучения ветеринарных мероприятий, которые должны были проводиться на фермах. В том числе вакцинация против особо опасных болезней птиц. Если все меры были приняты, но падеж произошел, то тогда должны быть соответствующие акты. Тогда юрлица могут обращаться за выплатой компенсаций.

«Птицефабрики, которые вовремя провели вакцинацию, смогли сохранить поголовье. Они соответствуют требованиям компартментализации, когда в неблагополучной зоне принимается решение о создании изолированной благополучной зоны, которая соответствует всем мерам биологической безопасности и продуция разрешена для реализации, несмотря на действующие ограничения. В Северо-Казахстанской области три такие птицефабрики», - отметила Г.Исаева.

Говорить об улучшении эпидситуации в области пока преждевременно. Для восстановления благополучия зоны, где зарегистрировали птичий грипп, мероприятия нужно проводить не менее трех месяцев.