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    Названа причина произошедшей в январе аварии в энергосистемах Казахстана и Узбекистана

    16 Марта 2022, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальная комиссия Координационного диспетчерского центра «Энергия» (КДЦ «Энергия»), в состав которой вошли представители системных операторов энергосистем Центральной Азии, в частности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, завершила расследование аварии, произошедшей 25 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KEGOC».

    Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана - в этот день в 11:59 по времени Нур-Султана произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ «Ташкент» (Узбекистан).

    «Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-ой и 2-ой систем шин 500кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7 раз выше допустимого)», - проинформировали в пресс-службе компании.

    Противоаварийная автоматика электрических сетей АО «KEGOC» и электростанций на юге Казахстана сработала в штатном режиме с учетом требований по разделению энергосистемы при системных авариях. Благодаря этому удалось предотвратить полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана, с сохранением электроснабжения примерно 60% потребителей юга страны. При этом энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана были полностью обесточены.

    «На ликвидацию аварии и снятие ограничений всех потребителей в Казахстане потребовалось 4 часа, что свидетельствует о высоком профессионализме персонала системного оператора ЕЭС Казахстана. В НЭС Кыргызстана схема и режим были восстановлены более, чем через сутки, а в НЭС Узбекистана восстановление энергоснабжения потребителей заняло четверо суток», - сказано в сообщении АО «KEGOC».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Происшествия Узбекистан Кыргызстан
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