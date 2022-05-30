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    Названа причина плохой интернет-связи в городах

    30 Мая 2022, 10:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснили низкое качество интернет-связи в некоторых районах городов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Виновником низкого качества связи в больших городах являются сами жители, у которых развита радиофобия. Дело в том, что для установки оборудования на крышах жилых домов необходимо получить разрешение от жителей. Операторы часто сталкиваются с такой проблемой в больших городах, когда не могут получить разрешение на установку базовых станций и в таких районах города наблюдается низкое качество связи», - сообщили в пресс-службе МЦРИАП в ответ на запрос редакции.

    В ведомстве также рассказали о проводимых и запланированных мерах по улучшению качества интернет-связи.

    В частности, в соответствии с поправками в Закон РК «О введении в действие Кодекса РК о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» с 2020 по 2024 год предусматривается уменьшение годовой ставки платы за радиочастотный спектр на 90 % при условии исполнения обязательств по реализации проектов широкополосного доступа в городских и сельских населенных пунктах.

    Также на операторов связи возложены обязательства по улучшению качества Интернета на последующие 2021-2024 г.

    «Так, в рамках вышеуказанных поправок предусмотрено улучшение качества мобильного широкополосного доступа в 768 сельских населенных пунктах, из них на сегодня проведены работы в 628, до конца 2022 года планируется улучшение качества еще в 140», - говорится в предоставленной информации.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Интернет Регионы Казахстана Цифровой Казахстан Общество
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