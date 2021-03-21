Названа причина переноса запуска ракеты «Союз 2.1а» с космодрома Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Запланированный на 20 марта 2021 года запуск с космодрома Байконур ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» был отменен за полчаса до старта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопрос о причинах переноса запуска, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил российским СМИ: «Скачок в напряжении. Решили не рисковать, заново проведем набор готовности».

По информации служб космодрома, на заседании комиссии, которая состоялась сразу же после переноса запуска РКН, были рассмотрены результаты испытаний после выявленной технической неисправности. Принято решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года.

Сегодня, 21 марта на космодроме Байконур по решению госкомиссии идет повторная проверка режима «Контрольный набор стартовой готовности» (КНСГ) разгонного блока «Фрегат». «При положительных результатах режима КНСГ пуск планируется в понедельник, 22 марта», - подтвердил глава Роскосмоса.

Во время предстоящего кластерного запуска планируется запустить 38 космических аппаратов из 18 стран мира. В их числе южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1, аппарат для удаления «космического мусора» ELSA-d и спутники дистанционного зондирования Земли GRUS из Японии, малый аппарат Саудовской Аравии для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1, спутники связи Технического университета Берлина и другие наностутники.