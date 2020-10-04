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    Названа причина переноса титульного боя Головкина

    4 Октября 2020, 00:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал ESPN прокомментировал вероятный перенос боя казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сообщает Sports.kz.

    Изначально планировалось, что он состоится 21 ноября (в субботу), однако теперь, скорее всего, пройдет 20 ноября (в пятницу). Стоит отметить, что проведение титульных боев чемпионов в пятницу выглядит несколько непривычно, однако в DAZN пояснили это.

    «Источники, близкие к организации мероприятия, сообщили, что стриминговая платформа DAZN будет готова продолжить серию боксерских шоу по пятницам, учитывая плотный график на последние недели года, который будет включать бои с участием Кроуфорда, Спенса, Джошуа, Берчельта, Вальдеса, Фьюри и даже выставочный бой Тайсона», — говорят на ESPN.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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