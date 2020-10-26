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    Названа причина переноса боя Геннадия Головкина за титул чемпиона мира

    26 Октября 2020, 04:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Польский сайт Ringapolska.pl предположил, с чем может быть связан очередной перенос боя казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Изначально планировалось, что бой Головкина и Шереметы за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF состоится 20 ноября, однако его вновь пришлось отложить на неопределенный срок. Теперь, по словам команды Головкина, он состоится в декабре, а крайний срок — середина января.

    «Не исключено, что это связано с тем, что с декабря в США можно будет устраивать шоу с участием зрителей. Во всяком случае, промоутер Top Rank Боб Арум работает над таким решением и новым протоколом безопасности», — пишет издание.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
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