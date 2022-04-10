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    Названа причина отключения света в Петропавловске

    10 Апреля 2022, 18:57

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Часть Петропавловска в воскресенье, 10-го апреля, осталась без электроэнергии. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Севказэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации монополиста, кратковременное аварийное отключение воздушной линии электропередачи (ВЛ-110кВ) «Город 4» произошло из-за возгорания сухой травы вблизи подстанции.

    «Образовавшиеся дым и копоть привели к перекрытию портальных изоляторов, в результате чего произошло автоматическое отключение электроснабжения. Восстановлением занимались сотрудники аварийной бригады АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания». Сейчас работа линии восстановлена, абонентов, находящихся на ограничении электроэнергии, нет», - сообщили в пресс-службе.

    Специалисты АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» обратились к горожанам с просьбой не разжигать костры в охранных зонах линий. Возгорания здесь могут привести к гораздо более опасным последствиям.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Энергетика Северо-Казахстанская область Происшествия Петропавловск Отключения света
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