Названа причина остановки производства муки на некоторых предприятиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приостановление деятельности ряда мукомольных предприятий в Казахстане не связаны с дефицитом зерна. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о причинах поднимаемого вопроса, то дело, на наш взгляд, не в достаточности зерна, а в цене на это зерно. Ранее наши мукомольные предприятия активно импортировали пшеницу из России по более низкой цене. Особенно приграничные области, это Павлодарская, Северо-Казахстанская области. Этот баланс сохранялся до введения Россией запрета на вывоз зерновых культур», - сказал Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, данное решение вынуждает отечественных мукомолов срочно переходить на закупки на внутреннем рынке, где, соответственно, выросла цена на зерно.

«При этом, из 6,4 млн тонн имеющегося объема (зерна) 3,4 млн тонн хранится у сельхозтоваропроизводителей, которые ожидаемо хотят высокой цены на свою продукцию. Но нужно понимать, что фермерам нужны средства на проведение весенне-полевых работ, обслуживание кредитов. В этой связи при справедливой цене на зерно фермеры, конечно же, будут реализовывать имеющиеся запасы», - пояснил первый вице-министр.

Ранее сообщалось, что дефицита зерна в Казахстане нет, а муки в Казахстане достаточно для обеспечения внутренней потребности. Что касается цен на хлеб, то, как заверили в Министерстве, предпосылок для удорожания социального хлеба нет.