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    Названа причина ДТП с автобусом вахтовиков в Павлодарской области

    26 Июля 2022, 16:35

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция прокомментировала ДТП с автобусом вахтовиком, произошедшее сегодня около села Байет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Автобус принадлежит частной компании. Выехал из Павлодара в город Атырау с пассажирами, направлявшимися на работу вахтовым методом», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области об аварии с перевернувшимся автобусом около села Байет.

    По данным стражей порядка, все случилось на 139-м километре автодороги Павлодар-Нур-Султан. 40-летний водитель автобуса, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. «На месте работают сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. Четыре человека госпитализированы», - отметили в ДП.

    Ранее сообщалось, что в результате этой аварии в экибастузскую горбольницу были доставлены 16 человек.

    Фото: Константин Шелков

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия
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