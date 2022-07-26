Названа причина ДТП с автобусом вахтовиков в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция прокомментировала ДТП с автобусом вахтовиком, произошедшее сегодня около села Байет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автобус принадлежит частной компании. Выехал из Павлодара в город Атырау с пассажирами, направлявшимися на работу вахтовым методом», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области об аварии с перевернувшимся автобусом около села Байет.

По данным стражей порядка, все случилось на 139-м километре автодороги Павлодар-Нур-Султан. 40-летний водитель автобуса, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. «На месте работают сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. Четыре человека госпитализированы», - отметили в ДП.

Ранее сообщалось, что в результате этой аварии в экибастузскую горбольницу были доставлены 16 человек.

Фото: Константин Шелков