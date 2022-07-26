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Названа причина ДТП с автобусом вахтовиков в Павлодарской области
26 Июля 2022 16:35

Названа причина ДТП с автобусом вахтовиков в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская полиция прокомментировала ДТП с автобусом вахтовиком, произошедшее сегодня около села Байет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автобус принадлежит частной компании. Выехал из Павлодара в город Атырау с пассажирами, направлявшимися на работу вахтовым методом», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области об аварии с перевернувшимся автобусом около села Байет.

По данным стражей порядка, все случилось на 139-м километре автодороги Павлодар-Нур-Султан. 40-летний водитель автобуса, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет.
«На месте работают сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. Госпитализированных нет, все пассажиры отпущены домой», - отметили в ДП.

Ранее сообщалось, что в результате этой аварии в экибастузскую горбольницу были доставлены 16 человек.


Фото: Константин Шелков


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Автор:
Корреспондент

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