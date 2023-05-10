Названа предварительная причина отравления семьи в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что причиной отравления семьи в селе Кольащы, в результате которого погибли пятеро человек, предварительно стал угарный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции отметили, что данный факт зарегистрирован в районной полиции. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы.

«Для полноты расследования на место вызвали исследовательскую испытательную пожарную лабораторию ДЧС, газовую службу и СЭС Алматинской области. Окончательное решение будет принято по результатам назначенных экспертных проверок. По предварительным данным, пострадавшие отравились угарным газом», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Напомним, 4 мая около 16:00 в селе Кольащы в жилом доме отравились неизвестным веществом шесть человек. В результате 39-летний мужчина и четверо детей в возрасте от 5 до 15 лет скончались. Выжившая мать детей госпитализирована в больницу села Шамалган.



