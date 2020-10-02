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    Названа  новая дата следующего боя Головкина

    2 Октября 2020, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации ESPN Deportes, следующий бой чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) состоится в пятницу, 20 ноября, сообщает Sports.kz.

    Соперником GGG станет его обязательный претендент по линии IBF, поляк Камил Шеремета (21-0, 5 КО). Таким образом, для казахстанских зрителей событие пройдет субботним утром 21 ноября.

    Источники, близкие к организации мероприятия, сообщили, что стриминговая платформа DAZN планирует продолжать серию боксерских шоу по пятницам, учитывая плотный график на последние недели года, который включает в себя поединки с участием Теренса Кроуфорда, Эррола Спенса, Энтони Джошуа, Мигеля Берчельта, Оскара Вальдеса, Тайсона Фьюри, а также выставочный бой Майка Тайсона с Роем Джонсом-младшим.
    Ранее датой боя Головкин — Шеремета называлось 21 ноября (утро 22 ноября в Казахстане). Ожидаемым местом проведения является пригород Лос-Анджелеса Карсон.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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