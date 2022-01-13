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    Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

    13 Января 2022, 00:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер японского боксера Риоты Мураты (16-2, 13 КО) Акихико Хонда обозначил новые сроки проведения отложенного объединительного боя против Геннадия Головкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    По информации Yahoo! Japan, Хонда заявил, что планирует провести бой в апреле.

    Изначально поединок в среднем весе чемпионом мира IBF/IBO Головкиным и обладателем титула WBA Super Муратой должен был состояться 29 декабря 2021 года в Японии, однако был перенесен на 2022 год после введения правительством Страны восходящего солнца запрета на въезд иностранцев в связи с распространением варианта коронавируса «омикрон».

    Напомним, что свой предыдущий поединок GGG провел в декабре 2020 года, в нем он одержал досрочную победу над обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Головкин
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