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    Названа максимальная мощность Карагандинского фармзавода по выпуску вакцин от КВИ

    7 Апреля 2021, 19:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в короткие сроки Карагандинскому фармзаводу удалось нарастить производство вакцин от КВИ, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дело в том, что Карагандинский фармзавод сейчас оптимизировал свои внутренние процессы. Ну, и, самое главное, мы получили досрочно компоненты вакцин, а именно субстанцию и сейчас буквально дополнительно идет производство», - сказал Алексей Цой.

    Министр сообщил, сколько доз вакцин в ближайшие два дня будут доставлены в регионы.

    «Буквально сегодня – завтра в регионы доставят 300 тысяч доз, еще сейчас порядка 900 тысяч доз в работе. Линия работает, и, в принципе, мы те параметры, которые заявляли, по ним исполнение будет в апреле», - заверил Алексей Цой.

    Глава Минздрава также сообщил, что максимальная возможность производства вакцин на этом предприятии составляет 2 млн доз вакцины ежемесячно.

    Ранее председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова пояснила, станет ли вакцинация против КВИ обязательной в Казахстане. Также министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК рассказал, когда казахстанскую вакцину будут производить на мощностях завода в Жамбылской области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Промышленность Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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