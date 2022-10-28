Названа лучшая пресс-служба года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках медианедели Astana Media Week министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали вручил премии «Лучшая пресс-служба года», а также наградил нескольких пресс-секретарей нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі» награждены: пресс-секретарь Министерства здравоохранения Асель Артакшинова, пресс-секретарь Министерства энергетики Жансая Хамиткызы, официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, пресс-секретарь аппарата акима Карагандинской области Марина Шаповалова.

Во время церемонии награждения стало известно, что номинацию «Лучшая пресс-служба года» получило Министерство иностранных дел РК.

Глава МИОР РК Дархан Кыдырали пожелал всем пресс-секретарям успешной работы в дальнейшем.

С 26 по 28 октября в Астане проходит медианеделя Astana Media Week-2022. В масштабном мероприятии приняли участие 150 отечественных и международных спикеров.

В рамках форума состоится церемония награждения победителей национальной премии URKER-2022 в области печатной, радио- и интернет-журналистики.































