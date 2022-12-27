Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Названа дата отборочного боя Али Ахмедова против нокаутера с рекордом 23-0

    27 Декабря 2022, 09:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) на своей последней конвенции санкционировал отборочный бой во втором среднем весе между казахстанским боксером Али Ахмедовым (19-1, 14 КО) и французом Кристианом Мбилли (23-0, 20 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    17 декабря Мбилли одержал победу единогласным решением судей над американцем Воном Александером (17-7, 10 КО) и ожидается, что в следующем бою весной 2023 года встретится с Ахмедовым. Об этом проинформировал твиттер-аккаунт BoxingNewsQC.

    «Он [Мбилли] подерется с Али Ахмедовым в марте в элиминаторе WBC», — пишет ресурс. Таким образом, победитель боя Ахмедов — Мбилли станет официальным претендентом на чемпионский титул WBC в суперсреднем весе, которым в настоящее время владеет мексиканец Сауль «Канело» Альварес.
    В своем предыдущем бою казахстанец победил единогласным решением судей американца Габриэля Росадо (26-16-1, 15 КО) и завоевал вакантные титулы WBC Silver и IBF North American.


    Photo: Ed Mulholland/Matchroom Boxing
    Спорт Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанинский «Барыс» проиграл омскому «Авангарду» в матче КХЛ
    Итоги первого дня ЧМ по шахматам: лидирует из казахстанцев 18-летняя Зейнеп Султанбек
    Бой Головкина попал в пятерку лучших поединков 2022 года
    Президент Международной федерации шахмат: Казахстан - гостеприимная страна
    Популярное
    1 Тарифы на комуслуги вырастут в Казахстане
    2 Подачу тепла приостановили в одном из микрорайонов Атырау
    3 Авторы мемориала «Тағзым» ответили критикам из соцсетей
    4 Сагындык Телибаев назначен руководителем управления городской мобильности Алматы
    5 Новый ЦОН с постаматами для выдачи готовых документов открыли в Астане
    Новости партнеров