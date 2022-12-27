Названа дата отборочного боя Али Ахмедова против нокаутера с рекордом 23-0

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) на своей последней конвенции санкционировал отборочный бой во втором среднем весе между казахстанским боксером Али Ахмедовым (19-1, 14 КО) и французом Кристианом Мбилли (23-0, 20 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

17 декабря Мбилли одержал победу единогласным решением судей над американцем Воном Александером (17-7, 10 КО) и ожидается, что в следующем бою весной 2023 года встретится с Ахмедовым. Об этом проинформировал твиттер-аккаунт BoxingNewsQC.

«Он [Мбилли] подерется с Али Ахмедовым в марте в элиминаторе WBC», — пишет ресурс. Таким образом, победитель боя Ахмедов — Мбилли станет официальным претендентом на чемпионский титул WBC в суперсреднем весе, которым в настоящее время владеет мексиканец Сауль «Канело» Альварес.

В своем предыдущем бою казахстанец победил единогласным решением судей американца Габриэля Росадо (26-16-1, 15 КО) и завоевал вакантные титулы WBC Silver и IBF North American.





Photo: Ed Mulholland/Matchroom Boxing