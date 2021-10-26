Названа дата начала второго приема документов для поступления в магистратуру в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 ноября этого года в Казахстане стартует прием документов на второе комплексное тестирование для поступления в магистратуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования и науки РК.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своих страницах в соцсетях сообщил о решении, принятом в пользу казахстанцев, желающих повторно попытать свои силы для поступления в магистратуру и докторантуру.

Теперь прием будет проводиться два раза в год. В конкурсе могут принять участие как претенденты, которые не смогли поступить на грант летом, так и те, кто ранее не проходил комплексное тестирование.

«При принятии таких решений министерство всегда ставит во главу угла интересы студентов. Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что претенденты на государственный грант могут пройти тестирование два раза в год: традиционно летом и дополнительно зимой. И вот теперь с 1 ноября желающие могут сдать документы на второе комплексное тестирование для поступления в магистратуру. В случае успешной сдачи тестов претенденты могут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

Теперь подробнее о регистрации, количестве грантов и специальностях.

Регистрация на участие во втором комплексном тестировании будет проходить на сайте Национального центра тестирования МОН РК app.testcenter.kz. Прием документов будет проводиться с 1 по 15 ноября 2021 года. Само комплексное тестирование пройдет с 18 ноября по 11 декабря 2021 года.

Претенденты на грант в магистратуру традиционно будут сдавать тесты по иностранному языку, по профилю группы образовательных программ и на определение готовности к обучению. Претенденты, имеющие международный сертификат, подтверждающий владение иностранным языком, автоматически освобождаются от теста по иностранному языку. Результаты тестов можно будет узнать сразу после завершения тестирования. В случае несогласия с результатами тестирования его участники через 30 минут после окончания вступительных экзаменов могут подать заявление на онлайн-апелляцию.

Отметим, что проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов, в профильную магистратуру – 50 баллов.

Документы для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру будут приниматься до 25 декабря 2021 года. Зачисление в магистратуру пройдет в период с 26 декабря по 10 января 2021 года.

Поступающие в магистратуру могут претендовать на более чем три тысячи государственных образовательных грантов.

В разрезе специальностей больше всего грантов выделено на специальности «Химия» (172 гранта), «Ветеринария» (169), «Механика и металлообработка» (156), «Металлургическая инженерия» (137), «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» (132), «Материаловедение и технология новых материалов» (130) и другие.