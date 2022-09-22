Назван уточненный бюджет Астаны на 2022 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении экономики и бюджетного планирования сообщили, что общий объем уточненного бюджета Астаны на 2022 год составит 889 млрд 41 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснила и. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Астаны Айжан Тугельбаева, исходя из анализа фактической собираемости предлагается увеличить план по собственным доходам на 3,1 млрд тенге до 556, 7 млрд тенге. По налоговым поступлениям - до 503 млрд тенге, по неналоговым поступлениям - на 643 млн тенге до 13,8 млрд тенге за счет поступивших штрафов и прочих поступлений.

Также в управлении доложили о бюджете расходной части.

«Управлению топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства дополнительно предусмотрено 2 млрд 481, 8 млн тенге. Управлению охраны окружающей среды и природопользования предусмотрено 133,3 млн тенге на мероприятия по реконструкцию насаждений и созданию зеленых культур второго приема на территории зеленого пояса города Астаны. Управлению контролю и качества городской среды предусмотрено 98,6 млн тенге в связи с увеличением фонда оплаты труда сотрудников городского центра мониторинга и оперативного реагирования», - сказала Айжан Тугельбаева в ходе внеочередной сессии столичного маслихата Астаны.

«Аппарату акима района Алматы и района Есиль по программе благоустройства и озеленения населенных пунктов предусмотрено 218 млн и 235,8 млн тенге соответственно. Аппарату акима города Астаны уменьшены средства в сумме 98,6 млн тенге по программе «Подготовка территориальной обороны». Управлению общественного здравоохранения проведено внутреннее перераспределение на сумму 363 млн тенге», - сообщила она.

С учетом вносимых изменений общий объем уточненного бюджета города Астаны на 2022 год составит 889 млрд 41 млн тенге. Поступления по собственным доходам составит 556 млрд 669 млн тенге. Поступления трансфертов из республиканского бюджета - 236 млрд 927 млн тенге.



