Назван топ-3 казахстанских боксеров в профи по итогам июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил список лучших казахстанских боксеров по итогам июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как и в майской версии рейтинга, Алимханулы занимает лишь четвертое место, уступая Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО), Мейириму Нурсултанову (19-0, 11 КО) и Сергею Липинцу (17-2-1, 13 КО).

В топ-10 в июне произошли следующие изменения: позициями поменялись Руслан Мадиев (15-2, 6 КО) и Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) — Мадиев поднялся на седьмую строчку, а Тураров опустился на восьмую; также на девятое место поднялся Евгений Павлов (10-0, 8 КО), а Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) опустился на 10-е.

Актуальный рейтинг лучших боксеров Казахстана по версии BoxRec:

1. Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) 2. Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО) 3. Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО) 4. Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) 5. Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО) 6. Али Ахмедов (19-1, 14 КО) 7. Руслан Мадиев (15-2, 6 КО) 8. Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) 9. Евгений Павлов (10-0, 8 КО) 10. Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО).