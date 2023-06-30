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Назван топ-3 казахстанских боксеров в профи по итогам июня

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Июня 2023, 02:14
Назван топ-3 казахстанских боксеров в профи по итогам июня Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxrec.com обновил список лучших казахстанских боксеров по итогам июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как и в майской версии рейтинга, Алимханулы занимает лишь четвертое место, уступая Геннадию Головкину (42-2-1, 37 КО), Мейириму Нурсултанову (19-0, 11 КО) и Сергею Липинцу (17-2-1, 13 КО).

В топ-10 в июне произошли следующие изменения: позициями поменялись Руслан Мадиев (15-2, 6 КО) и Жанкош Тураров (27-0, 20 КО) — Мадиев поднялся на седьмую строчку, а Тураров опустился на восьмую; также на девятое место поднялся Евгений Павлов (10-0, 8 КО), а Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО) опустился на 10-е.

Актуальный рейтинг лучших боксеров Казахстана по версии BoxRec:

1. Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО)
2. Мейирим Нурсултанов (19-0, 11 КО)
3. Сергей Липинец (17-2-1, 13 КО)
4. Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО)
5. Бекман Сойлыбаев (16-1, 7 КО)
6. Али Ахмедов (19-1, 14 КО)
7. Руслан Мадиев (15-2, 6 КО)
8. Жанкош Тураров (27-0, 20 КО)
9. Евгений Павлов (10-0, 8 КО)
10. Батыр Джукембаев (20-1, 16 КО).

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