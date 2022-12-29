Назван ТОП-25 востребованных профессий до 2030 года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На основе среднесрочного прогноза потребности в кадрах на 2023-2030 годы, подготовленного АО «Центр развития трудовых ресурсов», эксперты определили ТОП-25 групп занятий, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В числе самых «нужных» – учителя средней школы, бухгалтеры, охранники, инкассаторы и родственные профессии, продавцы магазинов и их помощники.

ТОП профессий аналитики ЦРТР определяли на наиболее детализированном уровне Национального классификатора занятий. Он выглядит следующим образом.

1. Бухгалтеры – 92 тысячи человек;

2. Охранники, инкассаторы и родственные профессии – 77,8 тысячи человек;

3. Продавцы магазинов и их помощники – 70,2 тысячи человек;

4. Учителя средней школы по общественным наукам – 45,2 тысячи человек;

5. Водители и шоферы автомобилей – 45,1 тысячи человек;

6. Средний медицинский персонал по уходу – 40 тысячи человек;

7. Учителя средней школы по естественным наукам – 37,9 тысячи человек;

8. Воспитатели в дошкольном образовании – 36,1 тысячи человек;

9. Уборщики и прислуга в отелях и аналогичных учреждениях – 34,6 тысячи человек;

10. Учителя начальной школы – 32,3 тысячи человек;

11. Уборщики в офисах – 25,3 тысячи человек;

12. Парикмахеры – 24,6 тысячи человек;

13. Прочие учителя средней школы – 23,2 тысячи человек;

14. Офисные служащие (общий профиль) – 22,1 тысячи человек;

15. Торговцы на улицах и рынках – 21,7 тысячи человек;

16. Смотрители и сторожи зданий – 20,6 тысячи человек;

17. Прочие повара – 20,5 тысячи человек;

18. Прочие неквалифицированные рабочие – 20,2 тысячи человек;

19. Фермеры и рабочие по производству смешанной продукции – 19,8 тысячи человек;

20. Фермеры и рабочие по выращиванию овощей традиционным способом – 19,6 тысячи человек;

21. Водители грузового автомобиля – 17,8 тысячи человек;

22. Неквалифицированные рабочие в производстве продукции сельского хозяйства – 16,6 тысячи человек;

23. Дворники и уборщики открытых территорий – 16,5 тысячи человек;

24. Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью – 16,2 тысячи человек;

25. Штатные юристы – 15,2 тысячи человек.

«Если смотреть на более агрегированный показатель, то можно отметить, что самыми востребованными будут специалисты-профессионалы в области образования – 12,5% от всей потребности, водители и операторы подвижного оборудования – 8,2%, специалисты-профессионалы в сфере бизнеса и администрирования – 6,8%, работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности – 5,3%, уборщики и прислуга – 5,1%», – сообщил заместитель директора департамента прогнозирования ЦРТР Кайырбек Аяшев.

Наименьшая потребность ожидается в группах «Другие служащие в области администрирования», «Фермеры сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства, производящие продукцию для личного потребления», «Ремесленники, рабочие по точным (прецизионным) инструментам, полиграфии и картографии», «Сборщики и испытатели изделий» и «Охотники и рабочие по производству лесной и рыбной продукции». По прогнозу, спрос на всех вышеуказанных специалистов до 2030 года составит около 10,5 тысяч человек.



