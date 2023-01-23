Назван состав женской юниорской сборной Казахстана по хоккею на чемпионат мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске завершились учебно-тренировочные сборы женской юниорской сборной Казахстана по хоккею. На эти сборы были приглашены хоккеистки, входящие в основной состав. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

C 26 января по 1 февраля в Софии, Болгария, пройдет чемпионат мира среди женских команд до 18 лет в группе В второго дивизиона, где наши девушки поборются за путевку в группу А с командами Исландии, Новой Зеландии, Болгарии, Бельгии и Эстонии. Уже 23 января казахстанские юниорки отправятся в Болгарию, где продолжат подготовку к первенству.

Тренерский штаб определил следующий состав на предстоящее первенство, в основную заявку вошли 21 игрок - 3 вратаря и 18 полевых:

Вратари: Вероника Агеева («Торпедо», Усть-Каменогорск), Арина Павловская («Актобе», Актобе), Кира Прицкер («Жулдыз», Алматы)

Защитники: Амина Маратханкызы, Вероника Халикова (обе - «Жулдыз», Алматы), Катрин Мескини, Полина Яковлева, Дарья Хохлова (все – «Торпедо», Усть-Каменогорск), Медина Кишекеева («Актобе», Актобе), Нурайым Сериккызы («Астана», Астана)

Нападающие: Кристина Войцицкая, Кира Крухольская (обе - «ПСО», Экибастуз), Алина Жакулина, Анна Климова (обе -«Юность-Грация», Караганда), Алина Животовская, Мадианна Нусупова, София Раковская, Шолпан Токкожа, Анастасия Филимонова (все - «Жулдыз», Алматы), София Зубкова («Ястребы», Сатпаев), Ветта Пивень («Торпедо», Усть-Каменогорск)

Тренерский штаб:

Главный тренер – Мария Федоренко

Тренер – Наталья Яковчук

Тренер вратарей - Дарья Дмитриева

Генеральный менеджер – Виктория Сазонова