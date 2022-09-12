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    Назван состав сборной Казахстана на матчи с Азербайджаном

    12 Сентября 2022, 14:20

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака назвал игроков, вызванных на товарищеские матчи против команды Азербайджана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

    Учебно-тренировочный сбор стартовал сегодня, 12 сентября в Актау. Сборная Казахстана в рамках УТС проведет две контрольные игры против Азербайджана. Оба матча пройдут в спорткомплексе «Халық Арена».

    Состав сборной Казахстана по футзалу:

    Вратари: Игита, Нарун Сериков (оба – «Кайрат»), Акжол Кайратулы («Каспий»);

    Полевые игроки: Дуглас, Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Эдсон (все – «Кайрат»), Тайнан («Эль-Посо», Испания), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума, Жахангир Рашит (все – «Каспий»), Азат Валиуллин, Абдирасул Абдуманапулы (оба – «Аят»), Евгений Кошкин («Астана»);

    Тренерский штаб: Рикардо Кака – главный тренер, Серик Унбаев – ассистент главного тренера, Григорий Шамро – тренер вратарей, Тьяго Дуарте Вийера – физиотерапевт.

    Расписание игр:

    19 сентября 2022 года

    Казахстан – Азербайджан

    20 сентября 2022 года

    Казахстан – Азербайджан

    Время начала матчей будет определено позже.

    Фото: kff.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Азербайджан Футбол
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