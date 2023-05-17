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    Назван состав команды Казахстана на ЧМ по таеквондо

    17 Мая 2023, 21:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Баку (Азербайджан) состоится чемпионат мира по таеквондо. Команда Казахстана назвала состав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Женщины

    - Рита Бакишева (до 46 кг);

    - Ботагоз Капанова (до 49 кг);

    - Азиза Каражанова (до 53 кг);

    - Мария Севостьянова (до 57 кг);

    - Назым Махмутова (до 62 кг);

    - Нурай Хусаинова (до 67 кг);

    - Жансель Дениз (до 73 кг);

    - Ракони Бимырза (свыше 73 кг).

    Мужчины

    - Жавохирхон Исламов (до 54 кг);

    - Самирхон Абабакиров (до 58 кг);

    - Нурбек Газез (до 63 кг);

    - Эльдар Биримбай (до 68 кг);

    - Нурканат Кожахмет (до 74 кг);

    - Нурлан Мырзабаев (до 80 кг);

    - Смайыл Дуйсебай (до 87 кг);

    - Руслан Жапаров (свыше 87 кг).

    Мировое первенство пройдет с 29 мая по 4 июня.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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