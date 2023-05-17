Назван состав команды Казахстана на ЧМ по таеквондо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Баку (Азербайджан) состоится чемпионат мира по таеквондо. Команда Казахстана назвала состав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Женщины

- Рита Бакишева (до 46 кг);

- Ботагоз Капанова (до 49 кг);

- Азиза Каражанова (до 53 кг);

- Мария Севостьянова (до 57 кг);

- Назым Махмутова (до 62 кг);

- Нурай Хусаинова (до 67 кг);

- Жансель Дениз (до 73 кг);

- Ракони Бимырза (свыше 73 кг).

Мужчины

- Жавохирхон Исламов (до 54 кг);

- Самирхон Абабакиров (до 58 кг);

- Нурбек Газез (до 63 кг);

- Эльдар Биримбай (до 68 кг);

- Нурканат Кожахмет (до 74 кг);

- Нурлан Мырзабаев (до 80 кг);

- Смайыл Дуйсебай (до 87 кг);

- Руслан Жапаров (свыше 87 кг).

Мировое первенство пройдет с 29 мая по 4 июня.



