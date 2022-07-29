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    • Назван состав казахстанской команды на чемпионат Азии по дзюдо в Нур-Султане

    29 Июля 2022 21:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 4 по 7 августа в городе Нур-Султане состоится чемпионат Азии по дзюдо. В континентальном первенстве примут участие около 200 дзюдоистов из 19 стран Азии в 14 весовых категориях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо.

    Казахстанская команда выставит на турнир 18 спортсменов.

    Мужчины:

    Магжан Шамшадин (60 кг)

    Бауржан Нарбаев (60 кг)

    Гусман Кыргызбаев (66 кг)

    Ерлан Серикжанов (73 кг)

    Данияр Шамшаев (73 кг)

    Дидар Хамза (90 кг)

    Нурлыхан Шархан (-100 кг)

    Ислам Бозбаев (-100 кг)

    Адиль Оразбаев (+100 кг)

    Женщины:

    Абиба Абужакинова (48 кг)

    Галия Тынбаева (48 кг)

    Гаухар Ирмагамбетова (52 кг)

    Севара Нишанбаева (57 кг)

    Прозрачная Нарынова (63 кг)

    Анастасия Маякова (70 кг)

    Аруна Жангельдина (-78 кг)

    Камила Берликаш (+78 кг)

    Назгуль Маратова (+78 кг)

    По правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в мировом рейтинге прибавляются очки. Победитель получит 700 очков, 2 место – 490 и 3 место – 350 очков.

    Фото: fdk.kz
    #Нур-Султан #Спорт #Дзюдо
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