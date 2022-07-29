Назван состав казахстанской команды на чемпионат Азии по дзюдо в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 4 по 7 августа в городе Нур-Султане состоится чемпионат Азии по дзюдо. В континентальном первенстве примут участие около 200 дзюдоистов из 19 стран Азии в 14 весовых категориях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо.
Казахстанская команда выставит на турнир 18 спортсменов.
Мужчины:
Магжан Шамшадин (60 кг)
Бауржан Нарбаев (60 кг)
Гусман Кыргызбаев (66 кг)
Ерлан Серикжанов (73 кг)
Данияр Шамшаев (73 кг)
Дидар Хамза (90 кг)
Нурлыхан Шархан (-100 кг)
Ислам Бозбаев (-100 кг)
Адиль Оразбаев (+100 кг)
Женщины:
Абиба Абужакинова (48 кг)
Галия Тынбаева (48 кг)
Гаухар Ирмагамбетова (52 кг)
Севара Нишанбаева (57 кг)
Прозрачная Нарынова (63 кг)
Анастасия Маякова (70 кг)
Аруна Жангельдина (-78 кг)
Камила Берликаш (+78 кг)
Назгуль Маратова (+78 кг)
По правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в мировом рейтинге прибавляются очки. Победитель получит 700 очков, 2 место – 490 и 3 место – 350 очков.
Фото: fdk.kz