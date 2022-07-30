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    • Назван соперник сборной Казахстана по пляжному футболу в полуфинале Евролиги

    30 Июля 2022 15:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по пляжному футболу квалифицировалась в топ-дивизион Евролиги. Соперниками казахстанцев в полуфинале станет национальная команда Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В заключительном матче группы 3 второго этапа Евролиги, который прошел в Кишиневе (Молдова), Казахстан обыграл Грецию - 2:2 и 4:3 в серии пенальти. Ранее сборная Казахстана обыграла Норвегию - 7:3 и Грузию - 7:1.

    Полуфинальный матч против Турции пройдет сегодня, 30 июля. Встреча начнется в 20:15 по времени столицы.


    Фото: kff.kz
    #Спорт #Футбол
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