Назван соперник Головкина после поединка с Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист авторитетного издания Boxingnews24.com Кеннет Фридман рассказал о перспективах казахстанского боксера Геннадия Головкина после его вероятного боя с украинцем Сергеем Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Эксперт считает, что GGG, в случае победы над украинцем,может получить необходимую ему трилогию с мексиканской звездой Саулем «Канело»Альваресом, если тот в свою очередь побьет американца Деметриуса Андраде.

«Деревянченко и Головкин ведут переговоры о поединке завакантный титул IBF в среднем весе. Ожидается, что они встретятся 5 октября наарене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Тем временем «Канело» и Андраде могутпровести свой захватывающий бой. Победитель этой битвы устроит интереснейшийпоединок за титулы в среднем весе против лучшего в паре Головкин —Деревянченко», — заявил Фридман.