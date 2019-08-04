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    Назван соперник Головкина после поединка с Деревянченко

    4 Августа 2019, 09:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист авторитетного издания Boxingnews24.com Кеннет Фридман рассказал о перспективах казахстанского боксера Геннадия Головкина после его вероятного боя с украинцем Сергеем Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Эксперт считает, что GGG, в случае победы над украинцем,может получить необходимую ему трилогию с мексиканской звездой Саулем «Канело»Альваресом, если тот в свою очередь побьет американца Деметриуса Андраде.

    «Деревянченко и Головкин ведут переговоры о поединке завакантный титул IBF в среднем весе. Ожидается, что они встретятся 5 октября наарене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Тем временем «Канело» и Андраде могутпровести свой захватывающий бой. Победитель этой битвы устроит интереснейшийпоединок за титулы в среднем весе против лучшего в паре Головкин —Деревянченко», — заявил Фридман.

    Автор:

    Спорт Головкин
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