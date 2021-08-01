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    Назван соперник борца Демеу Жадраева в первой схватке на Олимпиаде

    1 Августа 2021, 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определился первый соперник казахстанского борца греко-римского стиля Демеу Жадраева на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Борец представит страну в категории до 77 килограммов. Согласно жеребьевке, в 1/8 финала он встретится с Шохеем Ябику из Японии.

    Отметим, что соревнования в этом весе начнутся завтра, 2 августа.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Боевые искусства
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