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    Назван самый влиятельный туристический город в мире

    22 Января 2023, 20:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый индекс Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) говорит о том, что Париж является самым влиятельным городом в мире в плане туризма. WTTC, некоммерческая организация индустрии туризма в Великобритании, проанализировала данные о туризме за 2022 год, чтобы выяснить, где путешественники тратили больше всего денег, передает МИА «Казинформ».

    В общем списке самых популярных туристических городов учитывались не только билеты в музеи и гостиничные номера. Важным фактором было то, как много местные и национальные правительства и предприятия инвестируют в эти города как место туризма.

    Возьмем, к примеру, Париж, возглавляющий список: город готовится принять летние Олимпийские игры 2024 года. Хотя к Играм будет построено менее 5% объектов, город вкладывает ресурсы в инфраструктуру, безопасность и другие меры, которые помогут ему подготовиться к наплыву туристов со всего мира.

    Учитывая все вышеперечисленное, общий доход от туризма в столице Франции составил 35,6 миллиарда долларов. Какие города еще попали в список?

    Туризм в Соединенных Штатах

    Орландо, Нью-Йорк и Лас-Вегас представляли Соединенные Штаты Америки в списке WTTC.

    Хоть и каждый город зарабатывает значительную сумму денег на туризме, они обслуживают разных путешественников - Орландо популярен среди семей, посещающих развлекательные парки, Лас-Вегас является всемирно известным центром азартных игр и ночной жизни, а Нью-Йорк привлекает гурманов и любителей искусства.

    Из этой группы Орландо заработал больше всего - 31 миллиард долларов в 2022 году.

    Китай укрепляет позиции

    Три города Китая - Пекин, Шанхай и Гуанчжоу - попали в топ-10 в 2022 году.

    Пляжный отдых в Санье - на солнечном острове Хайнань на юге Китая и Макао были названы в качестве мест, к которым стоит присмотреться в будущем.

    Китай вложил значительные средства в туризм и теперь делает рекламу для международных путешественников, так как граница вновь открылась. Макао - единственный город в Китае, где легальны азартные игры, и многим туристам проще отправиться туда без визы - в отличие от материка.

    WTTC прогнозирует, что к 2032 году Китай будет доминировать в рейтингах организации.

    «Такие крупные города, как Лондон, Париж и Нью-Йорк, останутся центрами мира, но в течение следующих нескольких лет Пекин, Шанхай и Макао будут продвигаться вверх по списку лучших направлений для туризма», - говорится в заявлении президента и генерального директора WTTC Джулии Симпсон.

    Другие выдающиеся места

    В списке WTTC Токио, Мехико и Лондон заняли седьмое, восьмое и девятое места соответственно, дополнив рейтинг.

    В рейтинг не попали два города на Ближнем Востоке, популярность которого за последнее десятилетие резко возросла.

    Несмотря на то, что роскошный Дубай и принимающая чемпионат мира по футболу Доха возглавили список с наибольшим доходом от туризма, в других категориях они не получили таких высоких результатов и оказались за пределами топ-10.

    Амстердам, Барселона и Сингапур также «стали жертвами» того же фактора, получив высокие оценки за количество потраченных туристами денег, но не попав в общий список «самых влиятельных» городов.

    Самые влиятельные туристические города мира в 2022 году

    1. Париж, Франция

    2. Пекин, Китай

    3. Орландо, США

    4. Шанхай, Китай

    5. Лас-Вегас, США

    6. Нью-Йорк, США

    7. Токио, Япония

    8. Мехико, Мексика

    9. Лондон, Великобритания

    10. Гуанчжоу, Китай

    Автор: Асемай Габдушева

    Фото: edition.cnn.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туризм
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