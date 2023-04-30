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    Назван регион РК с самой большой численностью казахов

    30 Апреля 2023, 19:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сегодня численность населения Казахстана составляет 19 808 430 человек. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из них, согласно информации, казахи составляют 70,6%, доля русского населения – 15,1%, узбеков – 3,2%, украинцев – 1,9%.

    Уйгуров в Казахстане – 1,5%, немцев – 1,1%, татар – 1,1%, азербайджанцев – 0,7%, корейцев – 0,6% и другие национальности.

    В региональном разрезе больше всего казахов проживает в Туркестанской области – 1,5 млн, больше всего русских от их общего числа проживает в Алматы – 428 тысяч, узбеков – в Туркестанской области – 378 тысяч человек, украинцев – в Костанайской области – 86 тысяч, из 297 тысяч уйгуров большинство проживает в Алматинской области – 120 тысяч человек.

    По информации Бюро национальной статистики, всего в Казахстане под единым флагом проживают представители 124 национальностей.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Статистика
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