Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Назван размер взноса политических партий за кандидата в депутаты Мажилиса

    5 Ноября 2020, 17:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой размер взносов внесут политические партии за каждого кандидата в депутаты в Мажилис Парламента РК, сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Центризберкома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в депутаты Мажилиса, вносят из средств политических партий на счет Центризбиркома избирательный взнос в 15-кратном размере установленной законодательством РК минимальной заработной платы за каждое лицо, включенное в партийный список», - пояснил Константин Петров.

    Размер избирательного взноса, согласно озвученным данным, на этих выборах составляет 637 500 тенге за каждое лицо, которое включено в партийный список.

    «Избирательный взнос не уплачивается политическими партиями, получившими на предыдущих выборах депутатов Мажилиса Парламента 7 и более процентов избирателей от числа принявших участие в голосовании. Как вы знаете, это три политические партии: партия «Nur Otan», демократическая партия Казахстана «Ак жол», Коммунистическая народная партия Казахстана», - добавил Константин Петров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мажилис принял документ о Семипалатинской зоне ядерной безопасности
    Привлечь олигархов к развитию теплоэнергетической отрасли в Казахстане предложил депутат
    Дефицит кадров энергетической отрасли наблюдается в Казахстане
    Аркалыкская ТЭЦ вынуждена закупать электроэнергию вместо продажи
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане