Назван призовой фонд Национальной литературной премии «Айбоз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На конкурс Национальной литературной премии «Айбоз» поступило более 150 произведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министр культуры и спорта Даурен Абаев 15 июня текущего года встретился с представителями интеллигенции, литераторами и журналистами и объявил о назначении впервые в нашей стране Национальной литературной премии «Айбоз». Прошло два месяца, у нас остался один месяц. Национальная литературная премия присуждается по номинациям: «Лучшая проза»; «Лучшая поэзия»; «Лучшая драма»; «Лучший перевод»; «Лучшая детская литература»; «Лучший комикс» и «Лучшая книга». Победителю в каждой номинации назначена премия в размере 5 млн тенге. Номинации «Лучший комикс» и «Лучшая книга» вводятся впервые», – сообщил председатель Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта РК Куат Бораш в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций.

По его словам, заявки на конкурс принимаются с 15 июня до 1 октября 2022 года на электронный адрес aiboz@kitap-palatasy.kz.

В свою очередь, директор Национальной государственной книжной палаты Адиль Койтанов сообщил, что на конкурс принимаются только новые произведения, нигде ранее не опубликованные. За два месяца на конкурс поступило более 150 работ.

«Многие работы, в связи с неправильным оформлением документов были возвращены, мы даем возможность исправить документы и прислать их вновь. Конкурс очень востребован, от некоторых авторов поступает 4-5 работ. Ежедневно нам звонят по телефону интересующиеся конкурсом. Думаем, что основная часть работ поступит в сентябре», – сказал А.Койтанов.

По его словам, для участников конкурса нет ограничений по возрасту. В каждой номинации будет вручаться 5 млн тенге только одному победителю. На конкурс поступила работа 13-летнего автора, и она принята. Также в конкурсе участвуют лауреаты Государственной премии. В основном, поступает проза, поэзия, детская литература, также много участников по книжному дизайну, а комиксов пока мало.

Литературная премия вручается победителям в конце года. После подведения итогов конкурса работы победителей издаются тиражом 500 экземпляров.

С правилами конкурса можно ознакомиться здесь.