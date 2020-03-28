Назван период определения новых сроков и правил олимпийской квалификации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 марта впервые состоялась расширенная телеконференция между Международным Олимпийском комитетом и представителями различных Национальных Олимпийских комитетов под руководством Томаса Бах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Подобный опыт является историческим. До этого масштабных онлайн-конференций с участием главы МОК и руководителей НОК не производилось. Однако данная практика актуальна в целях безопасности в рамках профилактики COVID-19.

Нашу страну в онлайн встрече представлял президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев. Главной же темой события стало обсуждение вопросов олимпийской квалификации на фоне переноса Игр-2020, а также новая дата их проведения.

«Прежде всего, я приветствую всех. И хотел бы сразу подчеркнуть, что решение о переносе Олимпиады-2020 связано, в первую очередь, с безопасностью всех, кто должен был стать ее частью. Беспрецедентное и непредсказуемое распространение вспышки коронавируса привело к ухудшению ситуации в мире. Распространение пандемии COVID-19 ускоряется. Во всем мире и почти в каждой стране зарегистрировано огромное количество случаев заболевания, и их число растет с каждым часом. Тяжело было смотреть на ежедневные отчеты по ситуации. Мы рассматривали все варианты, кроме отмены Игр. Японская сторона согласилась на перенос при условии, что они пройдут до конца лета следующего года, а также останется название Токио-2020. При этом все имеющиеся контракты останутся действительными. Мы учли все моменты, все детали, так как решение носит глобальный характер. И я хочу поблагодарить всех врачей, которые сейчас ведут борьбу за наши жизни»,- заявил Томас Бах.

В первую очередь, было официально озвучено о том, что те спортсмены, которые уже являются обладателями квот, своих лицензий не потеряют. Вновь выполнять норматив им не требуется. Что касается остального распределения путевок в Токио, то в течение трех недель будет объявлено о новых сроках и правилах квалификации на ОИ.

«По этому вопросу будет создана специальная группа. Ее задачи основаны на тесной работе с федерациями для составления сбалансированного соревновательного календаря. Будут учитываться все сроки проведения, все турниры. Каждая деталь не останется без внимания для полноценного и качественного процесса распределения лицензий»,- резюмировал Томас Бах.

Напомним, что Международный олимпийский комитет и Правительство Японии выступили с совместным заявлением 24 марта. Соглашение о переносе Олимпийских игр было достигнуто между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом МОК Томасом Бахом. В нынешних условиях и на основе информации, представленной Всемирной организацией здравоохранения, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Игры в Токио должны быть перенесены на период не позднее лета 2021 года ради сохранения здоровья спортсменов, всех, кто участвует в Олимпийских играх и международного сообщества.