Назван окончательный состав сборной РК по дзюдо на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер команды Казахстана по дзюдо Галымжан Жылгельдиев огласил состав на участие в Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

« Нам всем уже известен состав команды Казахстана по дзюдо, который поедет на Олимпиаду в Токио. Как мы уже говорили ранее, на Олимпийские игры поедет спортсмен, занимающий высокую позицию в олимпийском рейтинге. На сегодняшний день 7 спортсменов мужской команды Казахстана набрали соответствующее количество очков в рейтинге. Однако поскольку в каждом весе может участвовать только один атлет, мы решили дать шанс лидирующим дзюдоистам. Перед чемпионатом мира тренеры национальной сборной посоветовались и решили в 60 кг подготовить Гусмана Кыргызбаева к мировому первенству, а Елдоса Сметова к Олимпийским играм. Мы специально подготовили двух наших спортсменов к двум важным соревнованиям. Гусман Кыргызбаев оправдал надежды в Будапеште и стал серебряным призером чемпионата мира. А в 66 кг соперничество между Елдосом Жумакановым и Ерланом Серикжановым шло очень напряженно. В олимпийском цикле, который длился пять лет, два дзюдоиста получили равные шансы и выходили на мировые соревнования параллельно. Перед чемпионатом мира мы посоветовались с тренерами именно по этому весу и решили, что имя спортсмена, который поедет в Токио, станет известно после чемпионата мира. Как вы видите, Елдос Жумаканов дошел до полуфинала мирового первенства и стал пятым. При становлении призером, несомненно, Елдос вышел бы на первый план в олимпийском рейтинге. Однако из-за травмы он остановился в полуфинале», - сказал Галымжан Жылгельдиев.

По его словам, в настоящее время Ерлан Серикжанов в 66 кг занимает высокую позицию в рейтинге. Поэтому в этом весе он будет защищать честь страны на Олимпиаде в Токио.

«А в остальных весах в Токио отправятся дзюдоисты, набравшие соответствующие очки в рейтинге. В весовой категории до 73 кг в Олимпийских играх будет участвовать Жансай Смагулов, также в весовой категории до 90 кг поедет Ислам Бозбаев . В весе до 81 кг Дидар Хамза получил континентальную квоту. Таким образом, на Играх от мужской команды страны примут участие всего пять дзюдоистов. Это Елдос Сметов (60 кг), Ерлан Серикжанов (66 кг), Жансай Смагулов (73 кг), Дидар Хамза (81 кг), Ислам Бозбаев (90 кг)», - резюмировал Галымжан Жылгельдиев.