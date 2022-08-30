Назван новый симптом омикрон-штамма «кентавр»

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Индийские ученные назвали нетипичный для коронавирусной инфекции симптом омикрон-штамма «кентавр», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.

По сообщению ведомства, исследование индийских ученых показало, что в геноме ВА 2.75 омикрон-штамма «кентавр» имеется 16 мутаций. Это означает, что данный вид коронавируса обладает способностью легко реагировать на защитные механизмы организма. Кроме того, уровень инфицирования на 16 % выше, чем у предыдущих версий «омикрона».

В ходе исследований врачи установили, что в процессе мутации «кентавр» начал проявлять новые симптомы. Например, ранее было известно, что пациенты с ВА 2.75 в основном жаловались на боли в теле, мышцах, а также в спине и голове. Теперь к этим симптомам добавились признаки, связанные с болью в глазах.

«Эксперты говорят, что некоторым пациентам, у которых сейчас диагностирована мутация «кентавр», трудно открывать глаза при ярком свете. Они чувствуют боль в глазных яблоках», - сообщает Минздрав Узбекистана.

В ведомстве добавили, что сейчас ученые продолжают исследования по этому поводу.



