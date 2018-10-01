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Назван казахстанский вуз с высокооплачиваемой специальностью

3 Октября 2018 13:30 167
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Назван казахстанский вуз с высокооплачиваемой специальностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты второго этапа рейтинга образовательных программ казахстанских вузов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Итоги озвучил на пресс-конференции в СЦК председатель комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК Талгат Ешенкулов. 

Он напомнил, что оценка образовательных программ (уровня бакалавриат) проходит при совместной работе НПП РК «Атамекен» и Министерства образования и науки РК.

«В настоящий момент сформированы рейтинги по 64 специальностям. На первом этапе проведена оценка 784 образовательных программ, в сентябре эксперты оценили еще 681 программ. Всего на втором этапе рейтинга в работу вовлечено 210 экспертов, опрошено 3000 выпускников 2016-2017 года выпуска», - сказал спикер.

Как отметил Талгат Ешенкулов, рейтинг проводился по следующим критериям: процент трудоустроенных выпускников и их средняя заработная плата, оценка актуальности программ, а также результаты анкетирования выпускников и данные о трудоустройстве.

«Самый высокий уровень трудоустройства в первый год окончания университета показала специальность «Металлургия» - 80%, среди которых выпускники Рудненского индустриального института, Жезказганского университета им. О. Байконурова. 58% трудоустройства показали выпускники специальности «Водные ресурсы и водопользование», - сообщил он.

Спикер также проинформировал, что на втором этапе производилась оценка и анализ расхождения содержания образовательных программ с привлечением отраслевых экспертов. Всего охвачены 31 специальность.

По словам спикера, при оценке эксперты акцентировали внимание на нескольких факторах. Были выявлены неточности при сравнении каталога элективных дисциплин с силлабусами, это список пре- и пост реквизитов. Как считает Талгат Ешенкулов, язык описания дисциплины должен соответствовать языку обучения.

«Исходя из этих ошибок, необходимо доработать каталог дисциплин и силлабусы. Мало времени уделяется на выполнение практических заданий, работу с кейсами. Еще одним фактором оценки стало дублирование целей и содержания некоторых предметов. Оптимизация программы поможет расширить дисциплины, что останутся в программе»,- отметил он.

По мнению спикера, основная ошибка вузов - упор учебного процесса на теорию. Немаловажным остается критерий заработной платы, напрямую зависящий от уровня подготовки выпускника. Так, анализ показал, что студент, окончивший вуз с сильным профессорско-преподавательским составом и грамотной программой, наиболее конкурентоспособны.

По информации спикера, высокая заработная плата была зафиксирована в Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете по специальности «Организация перевозок, движение и эксплуатация транспорта». Самой низкооплачиваемой стала специальность «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» Казахского университета технологии и бизнеса.

До конца года «Атамекен» сформирует рейтинг еще по 29 специальностям.

Автор: Лаура Амантаева

 

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Ключевые слова: Вузы, Образование,
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