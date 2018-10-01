Назойливый таксист-рецидивист наказан в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими в международном аэропорту Астаны привлечен к административной ответственности 22-летний таксист, который назойливо приставал к пассажирам, предлагая свои услуги частного извоза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 449 ч.2 КоАП РК.

Решением Специализированного межрайонного административного суда Астаны таксист обязан оплатить административный штраф в размере 10 МРП (24 050 тенге).

Кстати, он ранее уже был привлечен к административной ответственности по этой же статье КоАП РК - совершает одно и тоже нарушение в течение одного года 4-й раз, несмотря на штрафы и предупреждения. Своего рода рецидивист.

Сотрудниками ДВД на транспорте и его линейных подразделений за 9 месяцев текущего года за приставание в общественных местах к административной ответственности привлечены 1 175 граждан, из них 236 -нелегальных таксистов.