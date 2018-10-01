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Назойливый таксист-рецидивист наказан в Астане

2 Октября 2018 10:32 213
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Назойливый таксист-рецидивист наказан в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими в международном аэропорту Астаны привлечен к административной ответственности 22-летний таксист, который назойливо приставал к пассажирам, предлагая свои услуги частного извоза, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте. 

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В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 449 ч.2 КоАП  РК.

Решением Специализированного межрайонного административного суда Астаны таксист обязан оплатить административный штраф в размере 10 МРП (24 050 тенге).

Кстати, он ранее уже был привлечен к административной ответственности по этой же статье КоАП РК - совершает одно и тоже нарушение в течение одного года 4-й раз, несмотря на штрафы и предупреждения. Своего рода рецидивист.

Сотрудниками ДВД на транспорте и его линейных подразделений за         9 месяцев текущего года за приставание в общественных местах к административной ответственности привлечены 1 175 граждан, из них 236  -нелегальных таксистов.  

 

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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Автор:

Айгуль Биданова

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