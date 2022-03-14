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    Назначить ежемесячные выплаты для семей погибших полицейских предложила депутат Мажилиса

    14 Марта 2022, 15:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Гульнара Бижанова предложила назначить для семей погибших при январских беспорядках сотрудников силовых структур ежемесячные выплаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Понимая и принимая весь эмоциональный накал обвинений в адрес органов правопорядка, попрошу вернуться памятью в те тяжелые для всех граждан Казахстана дни. Ведь на кону стоял вопрос: «Устоим ли мы как государство, как единая нация!? Счет шел на часы, даже не на сутки! В трудный для страны час на защиту нашей государственности, жизни и безопасности казахстанцев встали сотрудники органов внутренних дел, Нацгвардии и даже юные курсанты. Именно они, ценой своей жизни, здоровья, своего будущего отстояли устои государства. Только представьте, если бы этого им не удалось сделать», - сказала Гульнара Бижанова во время пленарного заседания Мажилиса.

    Депутат отметила, залогом безопасности и правопорядка в любой стране являются боеспособная армия, компетентная и сильная полиция. Именно они, как считает Гульнара Бижанова, в нужный момент самоотверженно встанут на защиту граждан своей страны.

    «Мы также должны создать все условия, чтобы эти фундаментальные институты государства могли полностью отдаваться несению службы во имя интересов Отечества. В настоящее время, мы ведем работу над проектом закона по вопросам совершенствования прохождения службы в правоохранительных органах. Рабочая группа выступает с рядом инициативных поправок, направленных на социальную и материальную поддержку сотрудников, их жилищного обеспечения, а также защиту семей сотрудников, погибших при исполнении. Все они направлены на заключение Правительства», - заявила она.

    Также депутат рассказала, что в январские дни погибли сотрудники органов правопорядка. Их дети остались без кормильцев.

    «Мы не можем их оставить без государственного попечения. Поэтому предлагаем назначить для таких семей ежемесячные выплаты в размере 40% от установленного законом денежного содержания. Предоставить детям погибших государственные гранты на учебу», - предложила депутат Мажилиса.

    «Отдельного социального внимания заслуживают и те, кто в результате полученных увечий утратил возможность продолжать службу», - добавила депутат.

    «Считаем, что будет справедливым им назначать льготные пенсии независимо от срока выслуги лет. Есть также поправки по возмещению ущерба, причиненного имуществу сотрудника в связи с выполнением служебного долга, перерасчету денежного содержания, правовой защиты сотрудников и их семей. Мы понимаем, что в текущем моменте вопросы финансирования носят достаточно острый характер. В то же время, мы ежегодно направляем миллиардные средства на строительство социальной инфраструктуры. Однако, как показала жизнь, ее можно разрушить в считанные дни», - заключила депутат.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис МВД РК Силовые структуры ЧП-2022 Алматинская трагедия
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