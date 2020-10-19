Назначены заместители министра обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжениями Главы государства назначены заместители министра обороны РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжениями Главы государства:

Туяков Дарын Шылбынович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан;

Таласов Мухамеджан Кадиржанович назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан.

Дарын Туяков родился 25 мая 1969 года в Алматинской области. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова (1990); Казахский национальный университет им. аль-Фараби (1997); Международную академию бизнеса (2007); РАНХиГС при Президенте РФ (2014).

Трудовая деятельность: заместитель командира отдельной радиолокационной роты радиотехнических войск ПВО (1990); работал в Министерстве обороны, Министерстве юстиции, коммерческих структурах г. Алматы, АО «Казахтелеком»; главный директор - руководитель аппарата АО «Казахтелеком»; вице-министр информации и коммуникаций Республики Казахстан (2018-2019); вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (03.2019-04.2019).

С апреля 2019 года был вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Награжден медалями «Астананың 10 жылдығы», «ҚР тәуелсіздігіне 20 жыл». Удостоен почетного звания «Үздік байланысшы» за личный вклад в развитие отрасли.

Мухамеджан Таласов родился 26 апреля 1967 года в Кызылординской области. Окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное училище им. генерала армии А.Н. Комаровского (1989); Казахскую государственную юридическую академию (2001); Центрально-Азиатский университет (2006).

Трудовая деятельность: инженер технического надзора и капитального ремонта при квартирно-эксплуатационном отделе общевойсковой армии; главный инженер - заместитель начальника, начальник квартирно-эксплуатационной части (1992-2001); начальник эксплуатационного управления главного управления строительства и расквартирования войск МО РК (2001-2002); заместитель начальника главного управления материально-технического обеспечения ВС РК (2002-2003); начальник квартирно-эксплуатационной службы управления командующего войсками регионального командования «Восток» (2003-2004); заместитель начальника, начальник финансово-хозяйственного управления Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2004-2007); начальник управления тыла управления главнокомандующего силами воздушной обороны ВС РК (2007-2008); заместитель командующего войсками регионального командования по тылу - начальник управления тыла управления командующего войсками регионального командования «Юг» (2009-2010); начальник тыла Вооруженных Сил РК (2010-2013); заместитель начальника Генерального штаба - начальник департамента воспитательной и идеологической работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2013-2017).

С августа 2017 года -заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

Награжден орденами «Айбын» ІІ ст., «Даңқ» II ст.; юбилейными, ведомственными и за выслугу лет медалями.