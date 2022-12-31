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    Глава государства назначил судей Конституционного суда РК

    31 Декабря 2022, 11:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства назначены судьи Конституционного суда РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указами Главы государства: Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, он освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан; Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;

    Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;

    Подопригора Роман Анатольевич назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.

    Как сообщалось, на пленарном заседании Сената были назначены судьи Конституционного суда РК.

    В соответствии с Конституцией, каждая палата Парламента назначает на должность трех судей Конституционного суда. Кандидатуры выдвигаются председателем палаты. В этой связи предлагаю от Сената кандидатуры судей Конституционного суда Ерлана Сарсембаева, Асана Ескендирова и Айгуль Кыдырбаевой. Предложенные кандидатуры были предварительно обсуждены на заседании комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

    Указом Главы государства Азимова Эльвира Абилхасимовна назначена председателем Конституционного суда.
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