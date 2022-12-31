Глава государства назначил судей Конституционного суда РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства назначены судьи Конституционного суда РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указами Главы государства: Жакипбаев Кайрат Тулегенович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, он освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан; Жатканбаева Айжан Ержановна назначена судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;

Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года;

Подопригора Роман Анатольевич назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.



Как сообщалось, на пленарном заседании Сената были назначены судьи Конституционного суда РК.

В соответствии с Конституцией, каждая палата Парламента назначает на должность трех судей Конституционного суда. Кандидатуры выдвигаются председателем палаты. В этой связи предлагаю от Сената кандидатуры судей Конституционного суда Ерлана Сарсембаева, Асана Ескендирова и Айгуль Кыдырбаевой. Предложенные кандидатуры были предварительно обсуждены на заседании комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Указом Главы государства Азимова Эльвира Абилхасимовна назначена председателем Конституционного суда.



