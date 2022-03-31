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    Назначены руководители территориальных департаментов экономических расследований

    31 Марта 2022, 19:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жаната Элиманова по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан назначены руководители территориальных департаментов экономических расследований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    Акжанов Данияр Мейрамович назначен руководителем департамента экономических расследований по городу Алматы;

    Исмагулов Нуржан Ныгметович - по Алматинской области;

    Молдабеков Айдын Капарович - по Восточно-Казахстанской области;

    Канагатов Нурлан Жолжаксынович - по Северо-Казахстанской области.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Алматинская область Восточно-Казахстанская область Северо-Казахстанская область Назначения Финансы
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