Назначены руководители территориальных департаментов экономических расследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жаната Элиманова по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан назначены руководители территориальных департаментов экономических расследований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Акжанов Данияр Мейрамович назначен руководителем департамента экономических расследований по городу Алматы;

Исмагулов Нуржан Ныгметович - по Алматинской области;

Молдабеков Айдын Капарович - по Восточно-Казахстанской области;

Канагатов Нурлан Жолжаксынович - по Северо-Казахстанской области.



