Назначены руководители предвыборных штабов «Nur Otan» в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех 17 регионах страны определились руководители предвыборных штабов «Nur Otan», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, в Акмолинской области региональным штабом будет руководить первый заместитель областного филиала партии Галым Бекмагамбетов. В прошлом году он возглавлял областной штаб на выборах Президента страны, а в 2016 году - депутатов Мажилиса и маслихатов.

В Актюбинской области предвыборный штаб также возглавил замглавы областного филиала партии Ербол Данагулов.

В Алматинской области руководство предвыборным штабом доверили Серику Муканову - и.о. секретаря областного маслихата. Он также имеет опыт работы в электоральный период. Возглавлял штаб на выборах Президента страны в 2015 году и депутатов Мажилиса и маслихатов в 2016 году.

Региональный предвыборный штаб в Атырауской области возглавил заместитель председателя областного филиала партии Нурлыбек Ожаев. В прошлом году он также руководил штабом на выборах Президента страны.

В Восточно-Казахстанской области руководителем регионального предвыборного штаба стал Олег Чугунков - первый заместитель председателя областного филиала партии. В 2019 году был руководителем аппарата регионального штаба на выборах Президента страны.

В Жамбылской области руководителем штаба назначен секретарь областного маслихата Баглан Карашолаков, а в Западно-Казахстанской - первый заместитель председателя филиала партии Мурат Мукаев.

В Карагандинской области предвыборный штаб возглавила первый заместитель председателя филиала партии Кадиша Оспанова. Она также имеет большой опыт работы в электоральный период. Была заместителем руководителя областного штаба на выборах Президента 2011, 2015, 2019 годов, а также депутатов Мажилиса и маслихатов в 2012 и 2016 годах.

В Мангыстауской области предвыборным штабом будет руководить первый заместитель председателя филиала Елубай Абилов. Он был заместителем руководителя штаба на выборах Президента страны в 2019 году.

В Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях предвыборными штабами также будут руководить первые заместители председателей областных филиалов партии, а именно Эльдар Кузенбаев, Ляйля Турешова, Илья Теренченко, Асем Рахметова и Бейсенбай Тажибаев соответственно.

Стоит отметить, что ранее было объявлено о назначении руководителей предвыборных штабов в городах Шымкенте, Алматы и Нур-Султане.

Так, в Шымкенте возглавлять предвыборный штаб правящей партии будет первый заместитель председателя городского филиала Бахадыр Нарымбетов. Ранее он возглавлял городской штаб на выборах Президента страны в 2019 году.

Руководителем предвыборного штаба в Алматы назначен известный общественный деятель, ректор университета «Туран» Рахман Алшанов. В свою очередь имеет большой опыт работы в электоральный период. Возглавлял региональный штаб на выборах Президента 2011, 2015, 2019 годов, а также Мажилиса и маслихатов в 2012 и 2016 годах.

В городе Нур-Султане предвыборным штабом партии будет руководить первый заместитель председателя столичного филиала «Nur Otan» Ерлан Каналимов. В 2019 году он возглавлял столичный штаб на выборах Президента страны.



