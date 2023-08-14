Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Назначены руководители нескольких территориальных подразделений ДП ВКО

    14 Августа 2023, 16:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сменились руководители нескольких территориальных подразделений департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В департаменте полиции проведены кадровые назначения руководящего состава территориальных подразделений:

    - полковник полиции Нуржан Тугелов назначен начальником отдела полиции района Самар,

    - полковник полиции Куаныш Конжанов назначен начальником Уланского районного отдела

    - полиции, полковник полиции Жандос Кошкинчинов начальником Курчумского районного отдела полиции,

    - полковник полиции Серик Манапов начальником Шемонаихинского районного отдела полиции.

    Новых руководителей подразделений личному составу представил начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков.

    Нуржан Тугелов в органах внутренних дел служит более 30 лет, с 1993 года, в основном в подразделениях криминальной полиции. Начинал сержантом патрульной полиции. Занимал руководящие должности в Урджарском РОП, УВД города Семея, был руководителем Кокпектинского, Зайсанского, Жарминского, Аягозского РОП. До назначения занимал должность руководителя Шемонаихинского РОП.

    Куаныш Конжанов в органах внутренних дел служит с 1995 года, в основном работал в подразделениях криминальной полиции. Занимал руководящие должности начальника Курчумского РОВД, учреждения ОВ-156/22 ДУИС по ВКО, управления тылового обеспечения, Согринского ГОП, Жарминского РОП и Левобережного ОП. До назначения занимал должность начальника ОП района Самар.

    Жандос Кошкинчинов в органах внутренних дел служит с 2001 года. Работал в подразделениях криминальной полиции и местной полицейской службе. Являлся начальником отдела организации и контроля за деятельностью подразделений местной полицейской службы, заместителем начальника управления местной полицейской службы. До назначения занимал должность первого заместителя начальника отдела полиции района Алтай.

    Серик Манапов в органах внутренних дел служит с 1992 года, основной стаж в следственных подразделениях. Был начальником усть-каменогорского военно-следственного управления МВД РК, начальником управления дознания ДП ВКО. До назначения занимал должность начальника Курчумского РОП.

    В завершение главный полицейский региона дал конкретные поручения назначенным руководителям, а также поставил ряд задач, направленных на укрепление безопасности и обеспечение правопорядка во вверенных подразделениях, акцентировав внимание на открытости и прозрачности деятельности, повышении уровня доверия населения к работе правоохранительного органа, а также неукоснительном соблюдении дисциплины, законности и недопущения нарушения прав граждан.

    Ранее Рифхат Тауфиков был назначен заместителем начальника ДП ВКО.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Назначения МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Иностранец пытался дать взятку полицейскому в Уральске
    Марат Жумалиев возглавил управление полиции Петропавловска
    Плантацию дикорастущей конопли уничтожили в ВКО
    Популярное
    1 Глава Минсельхоза встретился с аграриями на полях в Акмолинской области
    2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау
    3 Акима наказали в Мангистауской области
    4 Боец из Казахстана нокаутировал россиянина в титульном поединке в Астане
    5 Победителей марафона в честь Дня семьи определили в Астане