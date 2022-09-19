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    Назначены руководители инспекций лесного хозяйства в трех областях

    19 Сентября 2022, 18:11

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК назначены руководители территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира в Улытауской и Абайской областях, а также в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета лесного хозяйства и животного мира.

    Закария Туралиев назначен на должность руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Улытауской области.

    Туралиев Закария Есбулатович родился 3 июня 1967 года в Западно-Казахстанской области. В 1993 году окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, в 2016 году Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, специальность: государственное и местное управление, инженер лесного хозяйства.

    Трудовую деятельность начал в 1980 году лесником Каленского лесничества, ЗКО.

    С 1998 по 2001 годы работал лесничим, мастером, инженером охраны леса Уральского лесничества, в Уральском ГУ по охране лесов и животного мира.

    С 2001 по 2002 годы заместитель директора по лесохозяйственным и лесовосстановительным работам, РГП «Батыс Орманы»

    В разные годы занимал должности директора Чингирлауского, Тайпакского, Уральского, Акжаикского госучреждений по охране лесов и животного мира Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО.

    С 2015 по сентябрь 2022 года заместитель руководителя Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции.

    ***

    Максат Елемесов назначен на должность руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Абайской области.

    Елемесов Максат Муратович родился 15 февраля 1975 года в с. Большая-Владимировка Бескарагайского района Семипалатинской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Лесное и садово-парковое хозяйство».

    Трудовую деятельность начал рабочим в Канонерском лесохозяйственном производственном предприятии Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области.

    С 1994 по 1998 годы инженер охраны и защита леса, заместитель директора по коммерческим вопросам Канонерского лесохозяйственного производственного предприятия.

    С 1998 по 2004 годы главный лесничий, заместитель директора Бегеневского госучреждения по охране лесов и животного мира.

    С 2004 по 2008 годы главный специалист, заместитель начальника Управления по лесу и особо охраняемым природным территориям Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    С 2009 по 2013 годы генеральный директор государственного учреждения «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы».

    С 2013 по 2020 годы руководитель управления леса и особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира.

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    Кайрат Мейрембеков назначен руководителем Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

    Кайрат Амангельдинович Мейрембеков родился в 1964 году в городе Аягоз Семипалатинской области. Окончил Сибирский лесотехнический институт, Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, специальность: инженер лесного хозяйства, экономист.

    С 1981 по 2001 годы работал в государственных, коммерческих и негосударственных организациях.

    С 2001 по 2007 годы – главный специалист Комитета лесного, рыбного и охотничьего хозяйства МПРООС, МСХ РК.

    С 2007 по 2014 годы – руководитель отдела, управления, заместитель директора департамента природных ресурсов МСХ, МОСВР РК.

    С 2014 по 2022 годы – главный консультант, главный инспектор Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
    Восточно-Казахстанская область Назначения Минэкологии Абайская область Улытауская область
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