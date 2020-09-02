Назначены послы Казахстана в ряде государств
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства назначены послы Казахстана в ряде государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указами Главы государства:
Назначения
Исагалиев Арман Кайратович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Катар, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет, от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Алжирской Народно-Демократической Республике, Республике Тунис по совместительству;
Лама Шариф Кайрат Каирбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству.
Хроника
Указом Главы государства:
Шокыбаев Аскар Женисович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Катар;
Ембердиев Даулет Тазабекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Кувейт.
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