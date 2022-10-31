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    Назначены новые послы Казахстана в Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Черногории

    31 Октября 2022, 17:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства Касым-Жомарта Токаева назначены послы Казахстана в Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Черногории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Атамкулов Бейбут Бакирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия Абибуллаев Алтай Ибрагимович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству», - говорится в сообщении.

    Бейбут Бакирович Атамкулов р одился 19 мая 1964 года в Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В. Ленина, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Кандидат экономических наук.

    Трудовую деятельность начал в качестве металлурга в Медеплавильном заводе Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Звенягина. Работал в системе Министерства внешнеэкономических связей РК, являлся директором ВТФ «Черметэкспорт» РВО «Казметаллэкспорт», первым заместителем генерального директора ГАО «Карагандинский металлургический комбинат».

    В системе МИД РК работал с 2006 года. Являлся советником-посланником посольств Казахстана в России и Иране. С 2008 по 2010 годы – Генеральный консул РК в городе Франкфурт-на-Майне.

    С 2010 по 2012 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии.

    С 2012 по 2014 годы являлся Ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий РК.

    С 2014 по 2015 годы – ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию РК. В 2015 по 2016 годы был акимом Южно-Казахстанской области.

    С 2016 по 2018 годы – министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

    В 2018-2019 годах занимал должность министра иностранных дел РК.

    С 2019 по 2022 годы был министром индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

    МИД РК Назначения
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