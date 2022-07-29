Назначены начальники ДЧС Абайской и Улытауской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначены начальники департаментов по чрезвычайным ситуациям Абайской и Улытауской областей, передает МИА «Казинформ».

На должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям назначен полковник Шапагатов Манарбек. Его кандидатура была согласована с Администрацией Президента.

Шапагатов Манарбек Каиргельдинович родился 3 февраля 1975 года в Енбекшильдерском районе Кокчетавской области. В 1995 году окончил Алматинское пожарно-техническое училище МВД, в 2005 году – Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию инженер пожарной безопасности.

В правоохранительных органах работает с октября 1992 года, начинал служебную деятельность инспектором отдела государственного пожарного надзора Щучинского района Кокчетавской области. За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2015 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

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На должность начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Улытауской области

приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям назначен полковник Байыров Есен. Его кандидатура была согласована с Администрацией Президента.

Байыров Есен Альмуханбетович родился 22 апреля 1974 года в Агадырском районе Жезказганской области. В 2005 году окончил Карагандинский государственный технический университет, в 2011 году - Кокшетауский технический институт МЧС. По образованию инженер пожарной безопасности.

В правоохранительных органах работает с августа 1998 года, начинал служебную деятельность младшим инспектором пожарной части № 19 Государственной противопожарной службы города Астана. За годы службы работал на различных руководящих должностях. С 2020 года занимал должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.