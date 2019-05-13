Назначены главы департаментов госдоходов в Нур-Султане и нескольких областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначены руководители департаментов государственных доходов по городу Нур-Султану, Акмолинской и Павлодарской областям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Исаков Кулмуханбет Мырзахметович назначен руководителем департамента государственных доходов по городу Нур-Султану.

Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Марат Султангазиев представил коллективу департамента государственных доходов по городу Астана Кулмуханбета Исакова.

Исаков Кулмуханбет Мырзахметович, 1969 года рождения, образование высшее.

Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1992 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы. Работал заместителем руководителя Налогового департамента по Алматинской области, руководителем департамента государственных доходов по Алматинской области. С 2017 года был руководителем департамента государственных доходов по Жамбылской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №431-л/с назначен руководителем департамента государственных доходов по городу Нур-Султану Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Бауыржан Айнабеков назначен и.о. руководителя департамента государственных доходов по Павлодарской области

Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Инкербаев Жайдар представил коллективу департамента государственных доходов по Павлодарской области Бауыржана Айнабекова.

Айнабеков Бауыржан Казбекович, 1971 года рождения, образование высшее.

Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1994 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по Алматинской области и городу Алматы. Работал заместителем руководителя Налогового департамента по Алматинской области, руководителем департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области. С 2018 года - руководитель департамента государственных доходов по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Приказом первого заместителя министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года № 423-л/с назначен и.о. руководителя департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.Ануарбеков Шынгыс Алибекович назначен руководителем Департамента государственных доходов по Акмолинской области

Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Марат Султангазиев представил коллективу департамента государственных доходов по Акмолинской области Шынгыса Ануарбекова.

Ануарбеков Шынгыс Алибекович, 1979 года рождения, образование высшее.



Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 1998 году. Занимал различные должности в Налоговом комитете по городу Алматы. Работал заместителем руководителя Налогового департамента по городу Алматы, Департамента государственных доходов по Костанайской области. С 2015 года - руководитель управления камерального контроля, затем дистанционного мониторинга Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.



Приказом первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра финансов Республики Казахстан от 8 мая 2019 года №426-л/с назначен руководителем департамента государственных доходов по Акмолинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.