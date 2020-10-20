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    Назначено первое слушание по делу о хищениях при строительстве LRT

    20 Октября 2020, 18:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первое слушание по делу о хищениях при строительстве ЛРТ запланировано на 29 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

    «Первое слушание по делу о хищениях при строительстве ЛРТ запланировано на 29 октября в 10:00 утра. На скамье подсудимых окажутся бывший начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог столицы Рашид Аманжулов, бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпиисов, экс-председатель правления АО Astana Innovations Талгат Ашим, а также сотрудники разных предприятий Улугбек Ачилов, Тимур Касабаев, Дулат Мусенов и Даурен Абдыхамитов», - пояснили в пресс-службе городского суда.

    Ранее сообщалось, что дело о хищениях при строительстве LRT передали в суд. Во время онлайн-брифинга в Антикоррупционной службе Данияр Бигайдаров рассказал о том, что Агенством завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении должностных лиц акимата столицы, ТОО «Астана ЛРТ» и других по факту хищения 5,8 млрд тенге при реализации проекта легкорельсового транспорта. Суду предано семь лиц. В том числе, Султанбеков и Ардан находятся в международном розыске с мерой пресечения содержание под стражей. По его словам окончательное решение о степени виновности будет определено судом.

    А бывшего главу «Астана LRT» объявили в международный розыск. Ранее сообщалось, что следователями департамента Агентства по противодействию коррупции возбуждено уголовное дело и направлено ходатайство на содержание под стражей.

    18 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости более предметного изучения ситуации вокруг строительства LRT в Нур-Султане.

    А 15 июля Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Транспорт Судебный процесс
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